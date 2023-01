Günzburg/Neu-Ulm

vor 18 Min.

Verkehrspolizei wird von Neu-Ulm nach Günzburg verlagert

Das "Polizeiohr" an der Augsburger Straße in Günzburg hat noch Platz. Im hinteren Teil (rechts vom Gebäude der Polizeiinspektion) soll der Erweiterungsbau für die neue VPI Günzburg entstehen.

Plus Es ist eine Stärkung des Polizeistandorts Günzburg: Die Verkehrspolizei Neu-Ulm verschmilzt mit der Autobahnpolizei Günzburg. Was sich künftig ändert und was vorerst bleibt.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Es war bereits zu einer Zeit, als er noch in Diensten der CSU-Landtagsfraktion und nicht in Ungnade gefallen war: Da setzte sich der später infolge der Maskenaffäre fraktionslos gewordene Abgeordnete Alfred Sauter dafür ein, dass der Polizeistandort Günzburg gestärkt wird. Genau dies geschieht nun: Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Neu-Ulm wird über kurz oder lang ihren Standort verlassen und am 7. März gemeinsam mit der Autobahnpolizeistation (APS) Günzburg zur neuen VPI Günzburg firmieren. Es steht auch schon fest, wo der Standort der neuen Inspektion sein soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen