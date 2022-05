Günzburg

06:00 Uhr

Neue Mehrfamilienhäuser mit 35 Wohnungen entstehen in Günzburg

Plus Neue Mehrfamilienhäuser an der Günzburger Kantstraße sollen einen Teil der starken Nachfrage nach Wohnraum bedienen. Warum das Auswirkungen auf Häuslebauer hat.

Von Michael Lindner

Das Baugebiet "Verlängerung Kantstraße" am östlichen Ortsausgang von Günzburg wurde bereits in einem Bauabschnitt erschlossen. Die Kantstraße ist verlängert, die Stichstraße in Richtung Süden ist auch vorhanden. Was fehlt, sind die Gebäude drumherum: Einfamilienhäuser im südlichen und Mehrfamilienhäuser im nördlichen Bereich. Doch jetzt ist ein großer Schritt in Richtung Bau erfolgt.

