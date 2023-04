Neue Stadtführungen der "heißen" Art durch Günzburg

Zwei neu konzipierte Rundgänge thematisieren Brände und die Frivolität in der Geschichte Günzburgs. Insgesamt 43-mal sind Guides bei Führungen unterwegs.

Die Tourist-Information Günzburg-Leipheim bietet ab dem 3. Mai wieder öffentliche Führungen durch die Stadt, die Frauenkirche, den Bürgerpark oder den Stadtturm an. "Egal, wie lange man sich in Günzburg aufhält, ein paar Stunden, ein paar Tage oder ein ganzes Leben. Eine Führung durch die historische Altstadt ist für jeden ein echtes Highlight", findet Anja Hauke. Die Leiterin der Tourist-Information Günzburg – Leipheim hat ins aktuelle Führungsprogramm zwei neue Rundgänge aufgenommen.

Erstmals werden die beiden Führungen mit den Titeln "Feuer und Flamme" und "Günzburg eine Sünde wert" angeboten. Der Titel "Feuer und Flamme" lässt schon erahnen, dass es bei diesem Rundgang um verheerende Brände und die Historie der Feuerwehr in Günzburg geht. Die zweite neue Stadtführung "Günzburg eine Sünde wert" beschäftigt sich mit den Details der zum Teil frivolen Stadtgeschichte. Bei diesem Rundgang öffnet sich ein versteckter Blick auf die Bordelle der Römerzeit, die Badstuben des Mittelalters oder die verklemmte Doppelmoral der Habsburger. Diese Führung mit Marion Schlaegel findet erstmals am Mittwoch, 17. Mai, um 19 Uhr statt.

Helmut Stammer bietet Führung "Feuer und Flamme" in Günzburg an

"Feuer & Flamme" mit Stadtführer Helmut Stammer feiert am Samstag, 6. Mai, um 14 Uhr Premiere. "Unsere acht Stadtführerinnen und Stadtführer freuen sich schon darauf, wieder viele Menschen durch ihre Heimatstadt begleiten zu dürfen. Die beiden neuen Rundgänge ergänzen unser Führungsprogramm und zeigen weitere Facetten der abwechslungsreichen Günzburger Geschichte", lädt Hauke zu den Führungen ein. Insgesamt 43-mal machen sich die Guides mit ihren Begleitern 2023 zu den schönsten, geschichtsträchtigsten und spannendsten Orten Günzburgs auf.

Die erste öffentliche Stadtführung des Jahres bietet die Tourist-Information Günzburg – Leipheim am Mittwoch, 3. Mai, um 19 Uhr an. Auf dem Programm steht dann der Klassiker "Günzburg und seine Geschichte". Weitere Termine: 6. Mai: Feuer & Flamme; 14. Mai: Günzburg und seine Geschichte; 17. Mai: Günzburg eine Sünde wert; 20. Mai: Günzburg für Fortgeschrittene; 26. Mai: Ein Rokokojuwel; 28. Mai: Ein Haus der Geschichte; 30. Mai: Turmführung mit Weißwurstfrühstück. Buchung und Anmeldung zu den Günzburger Stadtführungen sind bei der Tourist-Information Günzburg-Leipheim telefonisch unter 08221/200 444 oder per E-Mail an info@tourismus.guenzburg.de möglich. (AZ)