Neue Zwischenlösung für Kinder des zerstörten Heilig-Geist-Kindergartens

Vor einem Monat brannte der Kindergarten in Günzburg, die Kinder wurden danach in der benachbarten Kirche betreut. Schon im September soll es eine neue Zwischenlösung geben.

Es war ein verheerender Brand, der sich in den frühen Morgenstunden des 15. Julis im Kindergarten Heilig Geist in der Günzburger Hölderlinstraße ereignet hatte. Insgesamt 110 Feuerwehrkräfte waren stundenlang beschäftigt, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Eine unter einem Vordach des Kindergartens Heilig Geist brennende Mülltonne war der Ausgangspunkt, durch die Flammen und die Hitzeentwicklung griff das Feuer auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden als Verdächtige ermittelt. Beamte durchsuchten die Wohnungen der beiden Verdächtigen und befragten sie. Der Schaden durch das Feuer geht in die Millionen, weil das 50 Jahre alte Gebäude nicht mehr nutzbar ist.

Nach dem Brand des Kindergartens wurde ein Krisenstab eingerichtet, in dem sich die Vertreter des kirchlichen Trägers (Pfarrer Christoph Wasserrab und der Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaft Günzburg, Michael Klotz) und der Stadtverwaltung (Oberbürgermeister Gerhard Jauernig) eng über das weitere Vorgehen abstimmten. Kurzerhand wurden die Räumlichkeiten der nahe gelegenen Heilig-Geist-Kirche mit dem kirchlichen Pfarrzentrum für die Betreuung der 58 Kinder umfunktioniert. „Unser Ziel ist es, dass nach den Sommerferien ein neues Kindergartenjahr unter guten Rahmenbedingungen beginnen kann“, sagte Jauernig wenige Tage nach dem Brand. Und das scheint zu gelingen.

Container-Zwischenlösung in Günzburg für den Heilig-Geist-Kindergarten

Es wurden nun in enger Zusammenarbeit zwischen dem Träger, der Katholischen Kirchenstiftung Heilig Geist und der Stadt Günzburg die Weichen für die Interimslösung bis zum Wiederaufbau der Einrichtung gestellt: Auf der Pfarrwiese neben dem Pfarrzentrum entsteht eine Lösung mit kindgerechten Raummodulen, die bereits im September in Betrieb genommen werden kann. „So schlimm, wie der Brand für alle Beteiligten ohne Zweifel war, so genial sind der Zusammenhalt und die Unterstützung, die wir in der Zeit danach erfahren durften“, sagt der Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaft Günzburg Michael Klotz. Er lobt insbesondere die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Günzburg. Unkompliziert, unbürokratisch und in Rekordzeit habe die Stadtverwaltung Baurecht für die Interimslösung geschaffen.

Als Glücksfall bezeichneten Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Verwaltungsleiter Klotz die Tatsache, dass in Leipheim derzeit zweckgebundene und für die Zielgruppe Kinder ausgerichtete Raummodule zur Verfügung stehen, die kurzfristig angemietet werden konnten. Diese waren in Leipheim ebenso interimsweise bis zum Neubau der Kita St. Paulus in Verwendung. Vor wenigen Monaten eröffnete die Kindertagesstätte, weshalb die Module nun als Übergangslösung in Günzburg zur Verfügung stehen. Die Kosten für die Interimslösung in Modulbauweise von knapp einer halben Million Euro übernimmt die Stadt Günzburg, das wurde von Oberbürgermeister Jauernig bereits wenige Stunden nach dem Brand zugesagt. Mittlerweile liegt dazu ein entsprechender Stadtratsbeschluss vor. Das Ziel des Trägers sei es, die Raummodule bis spätestens Ende September in Günzburg in Betrieb zu nehmen, teilen Klotz und Jauernig mit.

Bereits wenige Stunden nach der Baugenehmigung starteten die Vorarbeiten für die Inbetriebnahme der Interimslösung. Es wurde bereits ein schwimmbadgroßes Gründungsfeld für die Schaffung eines Fundaments ausgehoben. Etwa 30 Module werden dort aufgebaut, in denen etwa 80 Kinder betreut werden können. Laut Klotz werden die Module voraussichtlich drei bis vier Jahre benötigt. Bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme des Modulbaus steht auch nach den Sommerferien die Heilig-Geist-Kirche mit dem kirchlichen Pfarrzentrum für die Kinderbetreuung zur Verfügung. (mit AZ)