Neues Hotel im Legoland Feriendorf: Waldabenteuer Lodge öffnet im März

Zum Saisonstart im März 2024 erweitert das Legoland Günzburg mit der Waldabenteuer Lodge das Übernachtungsangebot im Feriendorf. So soll das neue Hotel aussehen.

Der Ruf der Eule hallt durch die Legoland Wildnis im bayerischen Günzburg. Zum Saisonstart im März 2024 erweitert das Familienfreizeitresort mit der Waldabenteuer Lodge sein Übernachtungsangebot im Feriendorf. Das teilt Legoland in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Neben dem passenden Themenrestaurant „Zum Hungrigen Bären“ wird es auch Spielplätze und jede Menge neue Lego-Modelle geben. Eule, Eichhörnchen und Falke aus Legosteinen ziehen in eine Wald- und Wiesenwelt ein, die Naturliebhaber und Legobegeisterte gleichermaßen erfreuen soll. In dieser neuen Feriendorf-Themenwelt können die Gäste mit den Rangern Lena und Alex großartige Abenteuer erleben. Die Waldabenteuer Lodge sowie die anderen Themenunterkünfte des Feriendorfs sind ab sofort buchbar.

Zum Saisonstart im März 2024 öffnet der neue Bereich im Legoland Feriendorf

Im März 2024 öffnet im Legoland Feriendorf der neue Übernachtungsbereich. „Mit der Waldabenteuer Lodge schaffen wir im Feriendorf einen Ort, der die faszinierende Welt von Lego und die Ruhe der Natur vereint. Jedes Detail der Lodge wurde liebevoll gestaltet, um unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten“, erklärt Manuela Stone, Geschäftsführerin des Legoland Deutschland Resorts. „Ich freue mich darauf, die strahlenden Gesichter unserer Gäste zu sehen, wenn sie die Wunder der Waldabenteuer Lodge entdecken."

In der neuen Waldabenteuer Lodge im Feriendorf wurde auch im Elternschlafbereich jedes Detail liebevoll gestaltet. Foto: Legoland Deutschland

Während die Kinder auf den Spielplätzen toben, können Mama und Papa auf dem privaten Balkon oder der Terrasse entspannen. Die Kinder sind dabei immer im Blick, denn alle Zimmer der Lodges blicken auf ein Birkenwäldchen, in dem der Spielplatz für die kleinen Gäste angelegt ist. Auch für den Bärenhunger ist gesorgt: Gäste treffen sich zum gemeinsamen Familienessen im Themenrestaurant „Zum Hungrigen Bären“. In den fantasievoll gestalteten Familienzimmern, im Wildnis-Look, wird Übernachten zu einem besonders entspannten Erlebnis, so schreibt es Legoland in der Mitteilung. Jedes Zimmer verfügt über einen Elternschlafbereich im Lodge-Charakter und einen separaten Kinderschlafbereich.

In der neuen Waldabenteuer Lodge im Legoland Feriendorf wachen die Kinder im separaten Kinderschlafbereich mit Lego auf und können direkt losspielen. Foto: Legoland Deutschland

Insgesamt gibt es jetzt 589 Zimmer im Feriendorf im Legoland Günzburg

Mit der bevorstehenden Eröffnung der Waldabenteuer Lodge setzt das Feriendorf seinen konsequenten Wachstumskurs fort. Die zusätzlichen 80 Zimmer im neuen Hotel erhöhen laut Legoland die Gesamtkapazität des Feriendorfs auf 589 Zimmer. Die Stromversorgung ist über eine Fotovoltaik-Anlage auf den Dächern der drei Gebäude und dem Restaurant sichergestellt. Dadurch können die Heizungen der Lodge durch Naturstrom betrieben werden und auch im Restaurant wird Strom eingespeist.

Geschäftsführerin Manuela Stone ergänzt: „Jeder Schritt, den wir in den vergangenen Jahren unternommen haben, war darauf ausgerichtet, die Erwartungen unserer Gäste zu übertreffen. Mit der Waldabenteuer Lodge bieten wir unseren Gästen eine völlig neue Thematisierung, die sie so auch noch nicht in unserem Resort kennen. Von der Lage sind die Gebäude eingebettet in die Natur, energetisch versorgt durch die Sonne und doch nah am Geschehen. Alles perfekt, um den Aufenthalt mit der Familie in unserem Resort zu genießen und für uns ein nächstes Kapitel zum Thema Nachhaltigkeit.“ (AZ)

