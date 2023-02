Günzburg

18:15 Uhr

Nicht nur Prinzessin und Pirat: Diese Faschingskostüme sind im Trend

Plus Im Faschingshaus Nusser am Günzburger Stadtberg ist Hauptsaison. Chefin Claudia Nusser erzählt, welche Kostüme der Hit sind – und ob man noch als Winnetou gehen kann.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Es läuft Schlagermusik aus den Boxen, die Sonne spiegelt sich in den Pailletten der Faschingsröcke. Wer in das blau angestrichene Haus am Unteren Tor in Günzburg eintritt, bekommt sofort gute Laune. Dafür muss man nicht mal großer Faschingsfan sein. Seit über 20 Jahren gibt es im Saisonhaus Nusser am Stadtberg von Mitte Dezember bis Aschermittwoch Faschingsmode für ganz Klein und Groß. Geschäftsführerin Claudia Nusser hat sich an diesem Vormittag Zeit genommen, um die Trends dieser Saison zu zeigen. Doch das ist gar nicht so leicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen