Noch eine Straßensperrung in Günzburg

Am Hungerberg muss der abschüssige Waldhang gesichert werden. So wirkt sich das auf den Verkehr aus.

Es reißt nicht ab mit den Baustellen in Günzburg: Nun kommt auch noch eine Straßensperrung am Hungerberg dazu. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, finden in den kommenden Tagen Hangsicherungsarbeiten „Am Hungerberg“ statt, diese sind in der Zeit von Donnerstag, 4. April, bis Montag, 8. April, vorgesehen. Ende Februar wurde ein Spalt im stark abschüssigen Waldhang unmittelbar westlich hinter der Straße „Am Hungerberg“ in Richtung Egelsee bemerkt. Nach einem kurzfristigen geologischen Gutachten werden deshalb duktile Pfähle zur Verdübelung des Hanges gesetzt und absterbende Bäume entfernt.

Während der Arbeiten ist die Zufahrt „Am Hungerberg“ von der Ichenhauser Straße aus gesperrt, berichtet die Stadtverwaltung. Es kann stattdessen die Zufahrt „Am Hohen Gstad“ genutzt werden. Die momentane Vollsperrung im Zuge der Arbeiten an der Kreuzung Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße wird in der Überschneidungszeit versetzt, um den konstanten Zugang zu ermöglichen. (AZ)