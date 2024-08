Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ein 25-Jähriger hat am Freitagabend einen Unfall in der Lochfelbenstraße gebaut. Laut Polizei war der junge Mann gegen 19.24 Uhr in Fahrtrichtung B16 unterwegs und wollte auf Höhe der Tankstelle nach links in die Maria-Merian-Straße abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er aber nach rechts von der Fahrbahn an und kollidierte mit einem Hinweisschild der Tankstelle. Der 25-Jährige stellte sein Fahrzeug anschließend auf einem nahegelegenen Parkplatz ab.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellte die Polizei fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde ermittelt, dass für das Fahrzeug keine Zulassung und auch keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Darüber hinaus war der Wagen mit entstempelten Kennzeichen versehen. Gegen den Fahrer wird unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. (AZ)