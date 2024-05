Polizei erhält Mitteilung über rauchendes Fahrzeug

Am Sonntag mussten Polizei und Feuerwehr in Günzburg ausrücken, weil es aus einem Auto geraucht hatte. Als sie eintrafen, war jedoch kein Rauch mehr zu sehen.

Am Sonntag gegen 16.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei ein Auto in der Weißenhorner Straße in Günzburg, bei welchem es im Bereich der Vorderachse zu einer Rauchentwicklung kam. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten sowie die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte vor Ort keinen Rauch mehr am Fahrzeug feststellen. Die Polizei vermutet, dass es durch eine feste Bremse zu einer leichten Rauchentwicklung während der Fahrt kam. Alle drei Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. (PI Günzburg)