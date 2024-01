Günzburg

Polizei hält sich nach Tötungsdelikt in Günzburg bedeckt

Mit einem großen Polizeiaufgebot wurde am Sonntag in Günzburg nach einem 39-Jährigen gesucht, der eine gleichaltrige Frau umgebracht haben soll.

Plus Der 39-Jährige, der eine Frau in Günzburg umgebracht haben soll, wurde am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Was die Polizei in dem Fall bekannt gibt.

Selten standen auf dem Günzburger Marktplatz so viele Polizeiautos und Polizisten wie am Sonntagmittag. Nachdem eine Anruferin kurz zuvor bei der Einsatzzentrale gemeldet hatte, dass ein 39-Jähriger sich das Leben nehmen wolle und bereits jemanden umgebracht habe, lief eine große Fahndung an. Am Wohnanwesen des Mannes entdeckte die Polizei tatsächlich eine verstorbene Frau. Den Tatverdächtigen fanden die Beamten schließlich in Günzburg und nahmen ihn vorläufig fest. Während in den sozialen Medien sofort wild spekuliert wurde, hält sich die Polizei am Tag nach dem Tötungsdelikt bedeckt. Einige Informationen zu dem Fall gibt es aber.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West teilte lediglich mit, dass die verstorbene Frau am Montag obduziert und der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Zu weiteren Details wolle und könne man nichts sagen.

