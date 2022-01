Polizei nimmt betrunkene Frau am Günzburger Bahnhof in Gewahrsam

Eine Betrunkene fällt am Günzburger Bahnhof auf. Zu ihrem Schutz wird sie von den Beamten zur Polizeiinspektion gebracht.

Der Polizei ist am Samstagabend eine orientierungslose Person im Bereich des Bahnhofs in Günzburg gemeldet worden. Beim Eintreffen stellten die Beamten eine sichtlich alkoholisierte Frau fest. Da ihr Zug erst Stunden später abfahren sollte und kein Angehöriger ausfindig gemacht werden konnte, wurde sie in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Betrunkene hätte am Günzburger Bahnhof in der Kälte warten müssen

Durch ihre Alkoholisierung in Verbindung mit den niedrigen Außentemperaturen sei es nicht ausgeschlossen gewesen, dass die Frau in eine hilflose Lage geraten könnte. (AZ)