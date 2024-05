Günzburg

vor 17 Min.

Polizei sucht Günzburger Fahrraddiebe

Am Bürgermeister-Landmann-Platz in Günzburg wurden am Montag zwei Fahrräder gestohlen.

Am Montag wurden am helllichten Tag zwei Fahrräder der Marke Cube vor einem Drogeriemarkt in Günzburg gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag wurde bei der Polizei in Günzburg der Diebstahl von zwei Fahrrädern angezeigt. Die beiden 14- und 16-jährigen Kinder des Anzeigeerstatters hatten ihre Fahrräder am Montag im Zeitraum von 13 bis 13.20 Uhr vor einem Drogeriemarkt am Bürgermeister-Landmann-Platz abgestellt. Als die beiden wieder zu ihren Fahrrädern kamen, waren diese nicht mehr da. Ein bislang unbekannter Täter hat die an den Vorderrädern verschlossenen Fahrräder offensichtlich weggetragen. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein grün-graues Pedelec der Marke Cube und um ein graues Citybike der Marke Cube. Zeugen, die Hinweise zum Vorgang oder zu den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Nummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

Themen folgen