Radfahrer findet Schildkröte am Straßenrand

Die Polizei hat die Wasserschildkröte, die an der Staatsstraße 1168 gefunden wurde, in eine Kleintierklinik gebracht. Wer vermisst das Tier?

Bereits am Montag gegen 19.30 Uhr informierte ein 36-jähriger Mann die Polizei Günzburg darüber, dass er beim Fahrradfahren an der Staatsstraße 1168 eine Schildkröte gefunden hat. Die dazu gerufenen Polizeibeamten brachten das Tier in eine Kleintierklinik nach Neu-Ulm/Pfuhl.

Laut Auskunft der Tierklinik handelt es sich bei dem Tier um eine Wasserschildkröte der Art Schmuckschildkröte. Falls jemand dieses Tier vermisst oder jemanden kennt, der eine Schildkröte dieser Art vermisst, kann sich derjenige direkt bei der Tierklinik oder bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221 919-0 melden. (AZ)