Rucksack wird in Supermarkt gestohlen

In einem Günzburger Supermarkt wurde am Dienstagmorgen offenbar ein Rucksack unterschlagen. Der Besitzer hatte ihn beim Leergutautomaten liegen lassen.

Am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr hat ein 49-Jähriger seinen Rucksack am Leergutrückgabeautomaten eines Supermarktes in der Geschwister-Scholl-Straße in Günzburg liegen lassen. Als der Mann wenig später beim Einkaufen bemerkte, dass er seinen Rucksack hatte stehen lassen und zum Automaten zurückging, war dieser verschwunden. Da der Rucksack weder im Fundamt noch bei der Polizei abgegeben wurde, wird davon ausgegangen, dass ihn jemand mitgehen ließ. Die Polizei Günzburg bittet um Hinweise zum Sachverhalt unter 08221/919-0. (AZ)