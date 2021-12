Günzburg

vor 38 Min.

Rückblick: Die fast unendliche Geschichte der Bahnunterführung in Günzburg

Plus Knapp zweieinhalb Jahre wurde an der Bahnunterführung am Auweg in Günzburg gearbeitet - seit Monaten sollte sie wieder befahrbar sein. Nun hat das Warten ein Ende.

Von Michael Lindner

Diese Baustelle kennt in Günzburg jeder – und wer darauf angesprochen wird, schüttelt häufig mit dem Kopf, stößt einen Seufzer aus, ärgert sich, oder sagt gar nichts dazu. Eigentlich hätte die Bahnunterführung am Auweg vor knapp zehn Monaten für Autofahrerinnen, Radfahrer und Fußgängerinnen freigegeben werden sollen, doch daraus wurde nichts. Auch die in den Wochen und Monaten danach vonseiten der Bahn genannten Termine konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht gehalten werden.

