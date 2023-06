Sachbeschädigung durch Graffiti in Günzburg

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung durch Graffiti in der Günzburger Siemensstraße machen können.

Zwischen dem 31. Mai und dem 2. Juni war in der Siemensstraße, wenige Meter vor dem Kreisverkehr zur B16, mindestens ein Graffiti-Sprayer am Werk. Es wurde eine große Werbetafel in gelber Farbe mit dem Schriftzug „CNS“ besprüht. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)