Seniorin will Unfall melden - und fährt auf Polizeiparkplatz gegen Laterne

Eigentlich wollte eine 89 Jahre alte Autofahrerin bei der Polizei Günzburg einen Unfall melden - doch ausgerechnet auf dem Parkplatz der Inspektion passiert ihr ein weiteres Missgeschick. Die Frau war am Freitagmittag an der Wache der Polizeiinspektion erschienen und meldete, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe. Gegen 9.40 Uhr war sie mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Günzburg rückwärts aus ihrer Parklücke gefahren. Dabei übersah sie das hinter ihr durchfahrende Auto. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Als die 89-Jährige mit ihrem Auto zur Polizeiinspektion Günzburg fuhr, übersah sie die ausgewiesenen Parkflächen und fuhr über den Fußweg bis direkt vor die Eingangstüre am Gebäude. Hierbei touchierte sie eine Laterne im Hof. Augenscheinlich entstand nur ein minimaler Lackabrieb, so die Polizei. Aufgrund unsicheren Fahrverhaltens der Frau hat die Polizei die Führerscheinstelle über den Vorfall unterrichtet. (AZ)