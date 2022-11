So lief die Saison im Jubiläumsjahr von Legoland Günzburg

An 208 Tagen war der Freizeitpark in Günzburg in diesem Jahr geöffnet. Zum 20-jährigen Jubiläum kamen mehr internationale Gäste. 2023 wird im Winter geöffnet.

Nach einer gelungenen Jubiläumssaison verabschiedete sich das Legoland Resort Deutschland in Günzburg am vergangenen Sonntag in die Winterpause. Am 25. März 2023 wird die neue Saison mit dem neuen Themenbereich Lego Mythica starten. Dann soll das Resort unter dem Motto "WinterWonder Legoland" erstmals im Winter geöffnet sein.

Der Freizeitpark Legoland Deutschland Resort in Günzburg feierte in der erfolgreichen Saison 2022 den 20. Geburtstag. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Nach zwei Jahren corona-bedingter Öffnungseinschränkungen gab es in diesem Jahr eine reguläre Saison mit 208 Öffnungstagen. Die Besucherzahlen haben sich wieder erholt, erfreulich ist für die Betreiber die Rückkehr der internationalen Gäste in den Familien-Freizeitpark nach dem Wegfall der Reisebeschränkungen. Das Legoland wird sowohl innerhalb Deutschlands als auch über die Landesgrenzen hinaus als Kurzurlaubsziel sehr gut angenommen, informiert die Geschäftsführung.

Die Highlights der Jubiläumssaison im Legoland

Besonders beliebt bei den Gästen waren in dieser Saison die weltweit erste Legoland-Parade, das neu eröffnete Ninjago-Quartier im angrenzenden Feriendorf, der Weltrekord im Miniland und die vierwöchige Monster-Party zu Halloween. Mit diesen und weiteren spektakulären Events und Shows feierte das Legoland die ganze Saison über seinen 20. Geburtstag.

So großartig die Jubiläumssaison in Erinnerung bleiben wird, so sehr können sich Legoland Fans auch 2023 auf Action, Abenteuer und spektakuläre Neuheiten freuen. Neben dem neuen Themenbereich Lego Mythica inklusive coolem Wing Coaster und Fire & Ice-Tower wartet auch zum Jahresende hin eine Neuigkeit auf die Besucher: die Winteröffnung 2023. Unter dem Motto "WinterWonder-Legoland" dürfen sich die Gäste auf eine einzigartige Winterlandschaft zwischen bunten Legosteinen im Park und Feriendorf freuen. Um die Wartezeit bis zur neuen Saison zu verkürzen und die Weihnachtszeit zu versüßen, gibt es noch dieses Jahr verschiedene Mitmach-Aktionen: Ab dem 1. Dezember wartet ein Adventskalender auf den Social-Media-Kanälen mit täglichen Gewinnen und zwischen den Jahren startet die bereits vierte Legoland Deutschland Familien-Challenge mit kreativen Bau-Mottos. (AZ)

