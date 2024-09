Spende spontan verdoppelt

Es war eine spontane Entscheidung von Uschi Hahn: Sie hat die Spende, die sie und ihre Familie der Kartei der Not zugedacht hatten, kurzerhand verdoppelt. 2000 Euro gingen damit von Sehen Hören Hahn in Günzburg an das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Gemeinsam mit ihrem Sohn Benjamin hatte sie eine Aktion zur Eröffnung der neuen Geschäftsräume am Eingang zum Günzburger Marktplatz organisiert: Kinder wurden dazu aufgerufen, Bilder zu malen - und aus der Idee sind wunderschöne Brillengesichter entstanden. Bunt und mit Glitzersteinen verziert, klassisch rund oder in Herzform: Der Fantasie der kleinen Künstler beim Kreieren der schönsten Brillen war keine Grenze gesetzt.

Für jedes gemalte Bild wollte Familie Hahn ursprünglich zehn Euro spenden. Doch dann wurden am Ende sogar 20 Euro daraus. Denn sie finden: „Die Kartei der Not ist echt eine gute Sache!“ GZ-Redaktionsleiterin Rebekka Jakob nahm die Spende stellvertretend für das Leserhilfswerk entgegen und freute sich doppelt - über die schönen Bilder, aber auch besonders über die Unterstützung, die Menschen in der Region zugute kommt, die unverschuldet in Not geraten sind. (AZ)