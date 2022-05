Stadtrat Endhardt kritisiert Logistikprojekt und Vorgehen der Stadt

Plus Stadtrat Martin Endhardt lässt kein gutes Haar an der neuen Logistikimmobilie auf dem Günzburger Kimmerle-Areal. Warum er sich erneut dagegen ausspricht.

"Ich bin noch immer fassungslos über die Größe der Halle", sagte Stadtrat Martin Endhardt (GBL/Grüne) bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Investoren wie die Habacker Holding aus Düsseldorf "machen den Reibach" und die Stadt muss mit dem Ergebnis und den Folgen leben. "Wir haben ein großes, grünes Gebäude an der Autobahn. Ich denke, das Ganze ist eine sehr große Mogelpackung. Es wird überwiegend Lkw-Verkehr geben", kritisierte der beruflich als Architekt tätige Stadtrat Endhardt. Er sprach sich von Beginn an gegen das Vorhaben nahe der A8 aus und stimmte auch diesmal dagegen, als es um die Abweichungen vom Bebauungsplan ging. Alle anderen Mitglieder des Bauausschusses genehmigten die Befreiungen.