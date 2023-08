Straßenbaustelle in Reisensburg wird bis 12. September verlängert

Geduld brauchen Anwohner und Verkehrsteilnehmer im Günzburger Stadtteil Reisensburg. Eine Baustelle dauert länger als zunächst erwartet.

Die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen an einem Gebäude in der Günzburger Straße in Reisensburg im Bereich gegenüber der Einmündung zur St.-Sixtus-Straße dauern voraussichtlich noch bis 12. September an.

Die Stadtverwaltung informiert, dass auch die halbseitige Straßensperrung bis dahin bestehen bleibt. Die Verwaltung bittet alle um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. (AZ)