Streit am Bahnhof in Günzburg eskaliert

Am Bahnhof Günzburg sind am späten Montagnachmittag drei Personen in Streit geraten. Laut Polizei passierte der Vorfall gegen 17 Uhr. Im Verlauf der Streitigkeit sprühte eine 25-Jährige einem 25-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Die Täterin war in Begleitung einer weiteren bislang unbekannten weiblichen Person. Der junge Mann meldete den Sachverhalt im Nachgang der Polizei, die nun in Sachen gefährliche Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

