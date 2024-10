Teilnehmerrekord beim UWB-Kindersportfest

Traditionell fand das UWB-Kindersportfest auf dem Gelände der Radbrauerei in Günzburg statt. Strahlender Sonnenschein führte dazu, dass sich 154 Kinder zu den Spielen anmeldeten. Dies war ein neuer Teilnehmerrekord. Cheforganisator Patrick Buchta hatte sich einige Neuerungen einfallen lassen. Etwa 30 Helfer waren im Einsatz. Die angebotenen Kutschfahrten, die Hüpfburg sowie Getränke und Verpflegung sorgten dafür, dass es kurzweiliger Nachmittag war. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung in den drei Altersklassen. Diese wurde von Miriam Albrecht und Hans Kaltenecker durchgeführt und wurde zum „Schaulaufen“ aller Sieger. Fast schon frenetisch und mit viel Applaus wurde die jeweilige Übergabe der Medaillen und Urkunden von allen Anwesenden gefeiert. Im Übrigen können sich alle Kinder als Gewinner fühlen. Denn einer Tradition folgend gab es für alle Teilnehmer Eintrittskarten für das UWB-Kinderkino am 6. Oktober in Offingen. Für die Vorstellung um 14 Uhr gibt es noch Restkarten, die in der Allianz-Agentur Benedikt Kaltenecker, Krankenhausstraße 13 in Günzburg abgeholt werden können.

