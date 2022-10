Transportfahrer schrammt Kuhturm in Günzburg

Über 1000 Euro Sachschaden sind am Kuhturm entstanden, weil der Fahrer eines Kleintransporters Decke und Wand schrammte. Der Täter floh nach dem Unfall.

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Abend des vergangenen Samstags an der Decke und der Seitenwand des Kuhturmes in Günzburg entlanggeschrammt. Anschließend entfernte er sich laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Kuhturm in Günzburg entstand ein Sachschaden

Am Kuhturm entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Aufgrund der Beobachtungen von Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eröffnet. (AZ)