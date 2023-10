Günzburg, Ulm

18:00 Uhr

"Unzumutbare Zustände": Das erleben Pendler zwischen Günzburg und Ulm

Plus Im Oktober fährt kaum eine Regionalbahn aufgrund von Bauarbeiten in Ulm zuverlässig, ein Zug in der Früh ist extrem überfüllt. Das sagen Go-Ahead und Bahn.

Von Sophia Huber

Sie zählt die Tage, bis der erste Corona-Test positiv ist. Luisa Hromek aus Günzburg reicht es, so wie vielen anderen auch, die wochentags auf die Regionalbahn um kurz nach halb acht in Richtung Ulm angewiesen sind. "Wir sind wie in einer Sardinenbüchse im Zug. Und man muss bedenken, dass wieder Herbst ist und die Krankheitszahlen steigen", berichtet sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Dicht gedrängt stehen die Menschen morgens um 7.34 Uhr im RB 78, fast jeder und jede hat auch noch eine Tasche dabei - wenn er oder sie überhaupt einsteigen kann. Es sei in den vergangenen Tagen nicht nur einmal vorgekommen, dass die Bahn so voll sei, dass einige Pendlerinnen und Pendler oder auch Schülerinnen und Schüler auf dem Bahnsteig stehen bleiben (müssen).

Dicht gedrängt stehen die Menschen morgens im Zug Richtung Ulm. Foto: Luisa Hromek

Es hat einen Grund, warum genau dieser Zug so überlastet ist. Wie berichtet, fallen bis zum 28. Oktober die Regionalbahnen von Go-Ahead zwischen Günzburg und Ulm aus. So fährt beispielsweise der RE 9 um 7.21 Uhr nicht. Grund für die vielen Ausfälle sind Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof, genauer gesagt an den Gleisen 27 und 28. Winfried Karg, Pressesprecher von Go-Ahead Bayern, erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass das Unternehmen darauf keinen Einfluss habe und selbst verärgert sei: "Wir sind sozusagen die Mieter der Gleise. Wenn der Vermieter sagt, wir bauen jetzt, haben wir darauf keinen Einfluss." Die Go-Ahead Züge könnten an sich bis Neu-Ulm fahren, allerdings nicht auf der ganzen Strecke bis Ulm, dort wo viele Leute arbeiten. Ersatzbusse werden angeboten.

