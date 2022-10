Unbekannte besprühen in Günzburg Trafohäuschen und Gartenmauer

In zwei Fällen von Sachbeschädigungen durch Schmierereien in Günzburg sucht die Polizeiinspektion nach Zeugen.

Zwei Sachbeschädigungen durch Schmiereien beschäftigen die Polizeiinpektion Günzburg. Er erste Fall ereignete sich im Zeitraum vom 3. Oktober bis zum Folgetag um 16 Uhr im Riemweg in Günzburg. Dort sprühten Unbekannte ein hellblaues Graffiti auf die Türen eines Trafohäuschens, das sich neben einem Spielplatz befindet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Graffiti an Günzburger Gartenmauer

Der zweite Fall geschah im Zeitraum vom 5. Oktober, 19 Uhr, bis zum nächsten Morgen gegen 9 Uhr. In dieser Zeit besprühten bislang unbekannte Personen dunkelblaue Graffiti an die Gartenmauer und das Gartentürchen eines Wohnhauses in der Straße „Am Pulverhäusle“ in Günzburg. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Zeugen, die in beiden Fällen verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)