Unbekannte Diebe stehlen aus Günzburger Baumarkt

In einem Baumarkt in Günzburg hat sich nach dem Ladenschluss am Samstag um 20.15 Uhr ein Diebstahl ereignet, bei dem mehrere Artikel gestohlen wurden. Laut Polizei wurde am Montag gegen 7.15 Uhr festgestellt, dass etwas aus dem umzäunten Außenbereich des Geschäfts in der Violastraße gestohlen wurde. Es wurden von bisher unbekannten Tätern mehrere Artikel entwendet. Zutritt erlangten die unbekannten Täter vermutlich über eine Notausgangstür. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

