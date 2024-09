Unbekannte hebeln Baucontainer in Günzburg auf

Der Polier einer Günzburger Baustelle an der B16 stellte am Montagmorgen gegen 7 Uhr fest, dass unbekannte Täter während des Wochenendes an drei Baucontainern die Türen aufgehebelt haben. Bei den Containern handelte es sich um einen Toiletten- und zwei Bürocontainer. Wie die Polizeiinspektion Günzburg mitteilt, gingen die Täter leer aus und erbeuteten nichts.

Baucontainer an Günzburger Baustelle bereits im Juli aufgebrochen

Allerdings entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Bereits im Juli hebelten Unbekannte auf der Baustelle einen Container auf und stahlen eine Rüttelmaschine. Zeugen, die Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, oder zu dem Vorgang sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefonnummer 08221/919-0, wenden. (AZ)