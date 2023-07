Unbekannte stehlen in Günzburg 200 Meter Erdkabel

Wären Diebe auf einer Baustelle in Günzburg nicht gestört worden, hätten sie vermutlich doppelte Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen dreisten Kabeldiebstahl von einer Baustelle in Günzburg ermittelt die Polizei. Von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht wurden von einer Baustelle im Gewerbegebiet südlich der Autobahn etwa 400 Meter eines bereits verlegten Erdkabels aus der Erde gezogen, durchtrennt und schließlich 200 Meter entwendet. Für den Abtransport musste das schwere Kabel erst in Stücke geteilt werden. Die Diebe wurden vermutlich gestört und ließen deshalb das restliche Kabel am Tatort zurück. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten. (AZ)