Unbekannter wirft in Günzburg Gegenstand auf fahrendes Auto

Eine 20-Jährige ist nachts mit ihrem Auto auf der B16 in Günzburg unterwegs, als ein Gegenstand auf ihr Fahrzeug geworfen wird. Die Polizei sucht Zeugen.

In Günzburg ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Gegenstand auf das fahrende Auto einer 20-Jährigen geworfen worden. Die junge Autofahrerin fuhr nach Angaben der Polizei gegen 00.30 Uhr auf der B16 in Günzburg. Unter der Fußgängerbrücke des Reisensburger Parks, fiel ein Gegenstand auf ihr Fahrzeug. An dem Pkw entstand kein Schaden. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg konnte in diesem Bereich niemand mehr angetroffen werden. Laut der Autofahrerin fuhr hinter ihr ein weiteres Fahrzeug, dessen Fahrer eventuell etwas gesehen haben könnte. Zeugen, die zu dem Vorgang Hinweise oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190 (AZ)