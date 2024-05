Unfall an Günzburger Kreuzung: Wer hat ihn verursacht?

Nach einem Unfall am Mittwochvormittag in Günzburg sucht die Polizei Zeugen. Denn die Beteiligten sind sich sicher, dass der jeweils andere Schuld ist.

An der Kreuzung Reinertstraße/Hannerstraße in Günzburg hat sich am Mittwoch gegen 10 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos ereignet. Sowohl die 83-jährige Fahrerin eines orangen Renaults also auch der 49-jährige Fahrer eines roten VWs gaben vor Ort an, dass der jeweils andere den Unfall verursacht hatte, berichtet die Polizei. Weitere Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs folgen. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)