Unfall bei Regen auf der A8: 22-Jähriger leicht verletzt

Der junge Fahrer überschlug sich bei regennasser Fahrbahn und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der rechte Fahrstreifen war eine Zeit lang gesperrt.

Bei regennasser Fahrbahn war ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in der Nacht zu Freitag mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der A 8 bei Günzburg unterwegs. Auf der mit drei Fahrstreifen ausgebauten Autobahn verlor der 22-Jährige laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der linksseitigen Betongleitwand. Anschließend rutschte das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn, überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und den Einrichtungen der Autobahn entstand ein gesamter Sachschaden von circa 16.000 Euro. Für die Absicherung und Abschleppung des Fahrzeuges musste durch die Feuerwehr Burgau der rechte Fahrstreifen für eine Stunde gesperrt werden. (AZ)