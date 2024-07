Unfall mit Rettungswagen auf der B16 bei Günzburg

In Günzburg ist ein Rettungswagen, der mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz war, mit einem Auto auf der B16 auf Höhe der Anschlussstelle A8 Günzburg zusammengestoßen. Der Rettungswagen war laut Polizeiangaben von Kötz in Richtung Günzburg mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Ein Auto, das von der Autobahn kam und im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle seine Grünphase nutzte, bog nach links Richtung Kötz ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fahrerin des Rettungswagens sowie die beiden Personen des Pkws leicht verletzten. Ein Patient befand sich zur Zeit des Unfalls laut Polizeiangaben nicht an Bord des Rettungswagens.

Die B16 war bis in die Mittagsstunden in Fahrtrichtung Günzburg ab der Anschlussstelle Deffingen komplett gesperrt. Auf der A8 gab es im Bereich der Anschlussstelle Günzburg einen Rückstau. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 40.000 Euro.