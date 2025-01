Unfall Richtung Leipheim: Beide Fahrer bleiben unverletzt

Zwei Autos sind auf der Ulmer Straße in Fahrtrichtung Leipheim unterwegs gewesen. An der Kreuzung mit der Weißenhorner Straße ordnete sich die Autofahrerin auf der Linksabbiegespur ein. Der andere Verkehrsteilnehmer fuhr weiter in Richtung Leipheim. Beim Abbiegen nach links holte die Unfallverursacherin laut Polizeibericht vermutlich zu weit nach rechts aus und geriet auf die neben ihr befindliche Fahrspur. Ihr Pkw touchierte das Auto des anderen Fahrers. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 2500 Euro. Die beteiligten Personen blieben unverletzt. (AZ)

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis