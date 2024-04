Günzburg/Unterknöringen

18:00 Uhr

Mann lässt auf Knöringer Fasching die Hose fallen und muss ins Gefängnis

Plus Weil sich ein 47-jähriger Mann am Knöringer Fasching völlig danebenbenahm, stand er jetzt vor Gericht. Es ist nicht das erste Mal, dass er straffällig wird.

Von Wolfgang Kahler

Eine junge Frau empfand die Szenerie abstoßend, sie ekelte sich: Dazu hatte sie wohl auch allen Grund. Sie und andere Besucher sahen nach dem Faschingsumzug in Knöringen im Februar vergangenen Jahres einen Mann, der sich völlig danebenbenahm. Die Hose bis zu den Knien heruntergelassen, manipulierte er mit einer Hand an seinem Geschlechtsteil. Weil er überdies Polizeibeamte mit dem Stinkefinger beleidigte, stand der mehrfach Vorbestrafte jetzt vor Gericht.

Relativ teilnahmslos verfolgte der Angeklagte die Verhandlung bei Amtsrichter Martin Kramer. Nur einmal wurde der 47-Jährige etwas munterer. Bei der jungen Frau, die als Zeugin ihre Erlebnisse an dem Faschingssamstag im vergangenen Jahr schilderte, entschuldigte sich der Angeklagte. "Sie brauchen keine Angst vor mir haben", sagte er. Die Ereignisse im Burgauer Stadtteil Knöringen waren höchst unappetitlich und von einer Faschingsgaudi weit entfernt. In der Nähe einer Gruppe von mindestens 50 Personen, so die staatsanwaltlichen Ermittlungen, hatte der 47-Jährige seine Hose bis auf die Knie heruntergezogen. Mit einer Hand habe er in der Unterhose manipulative Bewegungen an seinem Glied ausgeführt und dabei auch noch Blickkontakt mit Umstehenden aufgenommen.

