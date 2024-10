Verdächtiges Ansprechen von Kindern: Zeugen gesucht

Bereits am Samstag vor zwei Wochen soll ein unbekannter Mann eine Elfjährige angesprochen haben, während sie zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr allein in der Maria-Theresia-Straße unterwegs war. Der Mann folgte ihr kurzzeitig auf seinem Fahrrad, so die Beamten der Polizei Günzburg. Dort liegt der Fall jetzt. Den genauen Wortlaut des Unbekannten konnte die 11-Jährige laut Polizei nicht wiedergeben. Sie beschreibt den Mann als etwa 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, sportlich, mit kurzen Haaren und schlanker Statur. Weitere Informationen zur Person liegen der Behörde nicht vor. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

