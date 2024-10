Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten in Günzburg

Ein 27-Jähriger ist am Dienstag um 18.30 Uhr auf der Straße Legolandallee gefahren und wollte nach links auf den Zubringer zur B16 abbiegen. Dabei nahm er einem entgegenkommenden 24-Jährigen die Vorfahrt, was laut Polizeibericht zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 15.000 Euro. (AZ)

