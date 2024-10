Verlosung: Drei Tenöre feiern eine Legende

Luciano Pavarotti verstarb am 6. September 2007. Dem großen Künstler zu Ehren geben drei Tenöre unserer Zeit ein besonderes Konzert: Mit „Luciano: Drei Tenöre feiern eine Legende“ kommen Johannes Groß, Oscar Marin und Ricardo Marinello am 26. Oktober nach Günzburg.

Die drei Musiker wollen ihr großes Idol feiern und dabei die wunderbaren Arien und Lieder, mit denen Luciano Pavarotti berühmt geworden ist, erklingen lassen – einhundert Prozent live und ohne Mikrofone. Werke von Verdi, Puccini oder Donizetti stehen damit genauso auf dem Programm wie beliebte italienische Kanzonen. So zählen zu den ausgewählten Titeln „Nessun dorma“, „‘O sole mio“, „Caruso“, „La donna è mobile“, „Torna a Surriento“, „E lucevan le stelle“, „Funiculì, Funiculà“, „Vesti la giubba“, „Mamma“, „Granada“ und viele mehr.

Drei Sänger aus Deutschland, Spanien und Italien

Aus Deutschland, Spanien und Italien kommen die drei stimmgewaltigen Sänger, die an den Jahrhunderttenor musikalisch erinnern möchten. Der Dortmunder Johannes Groß ist Kopf und Gründer der German Tenors und gilt für viele als einer der letzten Heldentenöre unserer Zeit. Oscar Marin stammt aus Barcelona, war Schüler von Montserrat Caballé und singt heute auf der ganzen Welt von Europa bis China. Ricardo Marinello gewinnt bereits im Alter von 18 Jahren die Casting-Show „Das Supertalent“, setzt aber trotzdem im Anschluss seine klassische Ausbildung fort und begeistert mit seiner lyrischen Tenorstimme.

Begleitet werden die Akteure von der Tastenvirtuosin Claudia Hirschfeld, die 2017 mit dem Titel „Luciano“ zu seinem 10. Todestag eine musikalische Hommage für Pavarotti schuf, die inzwischen weltweit bei Kompositionswettbewerben mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Die Moderation übernimmt keine Geringere als die TV-bekannte Starsopranistin Eva Lind. Sie stand selbst mit Luciano Pavarotti auf der Bühne und wird mit Geschichten und Anekdoten sein abwechslungsreiches Leben reflektieren.

Die Redaktion verlost fünfmal zwei Karten für das Konzert in Günzburg

Das Konzert „Luciano“ im Forum am Hofgarten in Günzburg beginnt am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr. Tickets sind im Forum am Hofgarten und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen von Eventim sowie online unter www.eventim.de erhältlich. Nichts bezahlen müssen die Gewinner unserer Verlosung: Die Redaktion verlost fünfmal zwei Karten für das Konzert im Forum am Hofgarten. Wer teilnehmen will, sendet einfach eine E-Mail mit vollständigem Namen und Adresse an: gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de (Betreff: Luciano). Einsendeschluss ist Dienstag, 15. Oktober, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt und die Tickets an der Abendkasse hinterlegt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz . Mehrfachteilnahmen werden nicht berücksichtigt. (AZ)