Weltrekordversuch: Entsteht bei Günzburg die größte Legostadt?

Bis zum 10. September läuft in Legoland-Freizeitpark vor den Toren Günzburgs ein Weltrekordversuch. Wie Besucherinnen und Besucher mitmachen können.

„498, 499, … 500!“ Wenn diese Zahl am 10. September durch die Lautsprecher im Legoland Deutschland dröhnt, dann hat es der Freizeitpark gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern geschafft: Innerhalb von zwei Wochen wurden mindestens 500 Häuser mit den Klötzchen gebaut und damit offiziell ein Weltrekord aufgestellt. Mithilfe der Parkgäste soll vom 27. August bis 10. September die größte Legostadt der Welt auf der Aktionsfläche im Miniland entstehen. Die Städtebauplanung übernehmen Martin Schild und Timo Will aus der Community der erwachsenen Lego-Fans. Der Weltrekordversuch selbst wird am 10. September offiziell vom Rekord-Institut für Deutschland abgenommen.

Das Miniland ist das Herzstück des Legolands. 140 Modelldesigner haben dort über 23 Millionen Steine verbaut. Dazu kommen nochmals tausende Steine mehr, wenn auf den vorgesehenen 100 Quadratmetern die neue Stadt wächst. Diesmal dürfen Parkbesucher diese einzigartige Kulisse mitgestalten. Ob das eigene Haus nachgebaut oder eine absolute Traumvilla entworfen wird, ist dabei jedem selbst überlassen.

Kleber und Kabelbinder tabu beim Lego-Weltrekordversuch in Günzburg

Doch es gibt auch vom Rekord-Institut für Deutschland fest vorgegebene Regeln, damit der Weltrekord offiziell anerkannt wird: Hilfsmittel wie Kleber oder Kabelbinder dürfen nicht verwendet werden. Die einzelnen Häuser werden im Minifiguren-Maßstab auf einer 32x32 Noppen Basisplatte gebaut und müssen einer handelsüblichen Minifigur genügend Platz bieten. Aufbau und Ausstattung der Miniaturstadt muss einer realen Stadt ähneln und daher ein Einkaufszentrum, eine Tankstelle, eine Schule, einen Supermarkt und weitere typische öffentliche Einrichtungen und städtische Gebäude beinhalten.

Die beiden namentlich bereits erwähnten erwachsenen Lego-Fans haben den Grundriss und die gesamte Infrastruktur geplant. Timo Will vom Stein Hanse e.V. kann es kaum erwarten, mit dem Aufbau loszulegen: „Wir haben uns die Stadtplanung vorher ganz genau überlegt: Rathaus, Feuerwehr, Polizeistation und vieles mehr sind natürlich ein Muss für jede Stadt. Zudem musste ein sinnvolles Straßennetz her. Also viele Stunden der Planung auf Papier – umso gespannter sind wir jetzt, wenn unsere Pläne in die Tat umgesetzt werden und wir unserer Stadt beim Wachsen zuschauen können." Am Finaltag zählt die "Rekordrichterin" Laura Kuchenbecker, ob tatsächlich 500 Häuser von Mauerwerk bis Dach nach den gestellten Vorgaben errichtet wurden. (AZ)