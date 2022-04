Günzburg

19:28 Uhr

Yvonne Madrid marschiert in Günzburg durch die Musikgattungen

"Yvonne Madrid and the Munich Operettas" boten im kleinen Saal des Günzburger Forums ein abwechslungsreiches Programm. Die Besetzung:(von links) Mariana Beleaca (Geige), Polina Spirina (Klavier), Yvonne Madrid (Gesang), Shiennie Lee (Bratsche) und Anna Rehker (Cello).

Plus Im Günzburger Forum am Hofgarten bietet die Künstlerin Oper, Operette und das spanische Pendant davon. Warum der Auftritt ein mitreißendes musikalisches Cross-over war.

Von Martin Gah

„Viele Kritiker würden sagen, es funktioniert nicht, aber Sie sehen: Es funktioniert schon!“ Das sagt Yvonne Madrid im Anschluss an ihren Auftritt im Günzburger Forum am Hofgarten. Damit meint sie das Nebeneinander dreier musikalischer Genres im Programm ihres Ensembles The Munich Operettas. Darin verbinden sich die Oper, die Operette und die Zarzuela, das spanische Pendant zur Operette. In allen drei Welten ist Yvonne Madrid sprachlich zu Hause. Denn sie ist deutsch-mexikanischer Abstammung und studierte Gesang an der Scuole di Opera in Livorno (Italien) sowie in Wien, Prag und Rom.

