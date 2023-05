Zwei Einbrüche in Kindergärten in Günzburg: Wer hat etwas bemerkt?

Mit roher Gewalt verschaffte sich mutmaßlich ein einzelner Täter Zugang zu Kindergärten im Stadtgebiet. Die Polizei Günzburg sucht nun Zeugen.

Jeweils in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag ist in zwei Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet eingebrochen worden. Laut Polizeibericht konnte der Täter im St.-Martin-Kindergarten in der Zankerstraße durch rohe Gewalt Zugang über ein Fenster erlangen. Auch im Innenbereich ging der Täter nach Angaben der Beamten nicht zimperlich zur Sache. Es kam zu einem geschätzten Schaden von 2000 Euro. Die erlangte Tatbeute lag im zweistelligen Bereich.

Zwei Einbrüche Kindergärten in Günzburg: Zeugen gesucht

Im städtischen Kindergarten „Kinderhaus Hagenweide“ ging mutmaßlich der gleiche Täter ähnlich grob vor. Die Polizei gibt an, dass dieser ebenfalls mittels eines Hebelwerkzeuges eine Tür anging sowie Glasschäden verursachte. Vorerst wird der Sachschaden an diesem Objekt auf über 10.000 Euro geschätzt.

Im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen bittet die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer war in der Nacht in der Nähe der Kindergärten unterwegs und hat hierbei verdächtigte Personen oder geparkte Fahrzeuge feststellen können? (AZ)