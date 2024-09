14-Jähriger auf E-Scooter stößt mit Auto zusammen

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Gundremmingen ist am Samstag um 17.45 Uhr ein 14-Jähriger leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Jugendliche mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg der Hauptstraße in nördliche Richtung. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Auto aus einer Hofausfahrt und wollte in die Hauptstraße einfahren.

Obwohl sie in Schrittgeschwindigkeit aus der Grundstückseinfahrt fuhr, konnte sie einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter nicht verhindern. Dabei wurde der Junge leicht am Knie verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2600 Euro. Da es sich bei dem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt, hätte der Junge laut Polizei mit dem E-Scooter nicht auf dem Gehweg fahren dürfen. (AZ)