37-Jähriger kracht beim Überholen in den Gegenverkehr

Ein 37-jähriger Autofahrer will bei Gundremmingen eine Fahrzeugschlange überholen. Das misslingt ihm, der Schaden ist immens.

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Staatsstraße 2025, auf Höhe des Industriegebietes von Gundremmingen, ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Gegen 14 Uhr war ein 37-jähriger Autofahrer von Gundremmingen in Richtung Offingen unterwegs. Vor ihm hatte sich aufgrund eines Traktorgespannes eine Schlange von mehreren Fahrzeugen gebildet, teilt die Polizei mit.

Der 37-Jährige begann auf Höhe des Industriegebietes, den vor ihm fahrenden Wagen eines 69-jährigen Mannes zu überholen. Dabei übersah er laut Polizei ein entgegenkommendes Fahrzeug eines 52-Jährigen. Der versuchte noch auszuweichen, indem er seinen Wagen nach rechts lenkte. Dies gelang ihm jedoch nicht mehr vollständig, sodass sein Auto mit der linken Front gegen die linke Front des überholenden Wagens prallte.

Unfall bei Gundremmingen: Auto überfährt die Leitplanke

Der Wagen des 52-jährigen Mannes geriet nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn und überfuhr noch die Leitplanke. Nach dem Zusammenstoß prallte der Wagen des Unfallverursachers noch in die linke Fahrzeugseite des 69-jährigen Fahrers, den er überholt hatte.

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Zusammenstoß zwei Autos stark beschädigt, am dritten entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen und der Leitplanke ein Sachschaden von etwa 49.000 Euro. Die Staatsstraße musste zur Unfallaufnahme etwa eine Stunde durch die alarmierte Feuerwehr Gundremmingen gesperrt werden. (AZ)