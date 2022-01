Gundremmingen

06:00 Uhr

Die „Bäckerei am Kreisverkehr“ in Gundremmingen kann kommen

Plus Die Bäckerei Morlock will umziehen. Warum der neue Standort aus Sicht der Bäckerei nötig ist. Derweil ist der Gundremminger Kindergarten der erste im Landkreis mit PCR-Pooltests.

Von Peter Wieser

Gewerbegebiet am Auwald und Gewerbegebiet Ehemalige Kläranlage: Beim neuen Kreisverkehr an der Staatsstraße 2025 entsteht in Gundremmingen in direkter Nähe ein weiteres. In seiner Sitzung hat der Gemeinderat nun den Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Bäckerei am Kreisverkehr“ gefasst. In der nächsten Sitzung soll der Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfolgen, womit für die ortsansässige Bäckerei Morlock der Erweiterung und der Verlagerung ihres Produktionsstandortes im Grunde genommen nichts mehr im Wege steht.

