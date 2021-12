Gundremmingen

AKW Gundremmingen ist abgeschaltet: Atomgegner jubeln, Befürworter sprechen von "Irrsinn"

Heiko Ringel, Leiter des Kernkraftwerks Gundremmingen, Gerhard Hackel, Leiter Produktion, Nikolaus Valerius, Kernenergie-Vorstand der RWE Power, und Ulrich Schuster, Reaktorfahrer (von links), auf der Schaltwarte von Block C. Der Reaktorfahrer trägt als Schicht-Teammitglied in diesem Fall auf der Warte keine Maske, weil dort alle Kollegen geimpft und getestet sind.

Plus Während im AKW das Herunterfahren vorbereitet wurde, versammelten sich davor Befürworter und Gegner der Kernenergie. So lief der Silvestertag in Gundremmingen.

Von Christian Kirstges

Schon oft ist die Dampfwolke über dem Atomkraftwerk (AKW) Gundremmingen im Nebel verschwunden. Am Silvestervormittag hingegen ist bestes Wetter, als sich Mitglieder des Vereins Nuklearia auf dem Radweg gegenüber der Zufahrt treffen. Es dampft noch stark aus dem Kühlturm von Block C, dabei hatte RWE bereits vor Wochen damit begonnen, die Leistung abzusenken. Offiziell angemeldet bei der Polizei sind für dieses zwanglose Zusammenkommen inklusive "Gräbelesbier" gut 30 Personen, zum Beginn um 11 Uhr sind es noch nicht so viele. Während sie die für den Abend geplante Abschaltung der Anlage bedauern und den Atomausstieg in Deutschland für einen Fehler halten, sollen am Nachmittag Gegner der Kernenergie zusammenkommen. Von knapp 100 spricht Burgaus Polizeichef Stefan Eska dabei, der selbst vor Ort ist. Unterdessen laufen im Kraftwerk die Vorbereitungen, um den letzten hier noch laufenden Block C vom Netz zu nehmen.

