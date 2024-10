Grünes Licht für Batteriegroßspeicher am Kernkraftwerk

In einem Bereich entlang der Dr.-August-Weckesser-Straße soll angrenzend an die Personal- und Besucherparkplätze ein Batteriegroßspeicher entstehen, der rund 700 Megawattstunden an elektrischer Energie speichern kann und über eine maximale Stundenleistung von etwa 400 Megawatt verfügt. Bauherrin, wie auch künftige Eigentümerin, ist die RWE Generation SE. Eine ähnliche, jedoch noch nicht ganz konkrete Planung war in der Vergangenheit im Gundremminger Gemeinderat schon einmal vorgestellt worden. Im vergangenen Jahr wurde im nordrhein-westfälischen Werne eine solche Anlage der RWE besichtigt, um sich ein Bild über mögliche Immissionen vor Ort zu machen. In seiner jüngsten Sitzung erteilte der Gemeinderat dem nun vorliegenden Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen.

