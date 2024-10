Gundremmingen reicht's: Zu Photovoltaik und Zwischenlager auch noch Windräder?

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gundremminger Gemeinderat einstimmig gegen das im Regionalplan Donau-Iller dargestellte Vorranggebiet für Windenergieanlagen ausgesprochen. Eine im Bereich der Hochebene gelegene Fläche, wo sich auch die Volkssternwarte befindet, ist in den aktuellen Planungen inzwischen nicht mehr vorgesehen. Wohl aber im Bereich in Richtung Lauingen: Es handelt sich um eine relativ große Fläche, jedoch unverändert zu den ursprünglichen Planungen. Die Gemeinde hatte sich in ihrer Stellungnahme im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen, dass dort ein Vorranggebiet für Windenergie zwar denkbar wäre, jedoch erst ab Höhe des Mediaturms. Des Weiteren sei auch die sich in der Nähe befindende Biogasanlage zu berücksichtigen, nachdem hier eine Wohnbebauung stattfinden solle und die Bauleitplanung bereits gestartet sei.

