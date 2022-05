Gundremmingen

vor 38 Min.

In Gundremmingen bleibt es wohl beim Mischwasser-Kanal

Plus Wie wird in der Eichbrunnenstraße Regenwasser abgeleitet? Im Zuge der Planungen für den Ausbau ging es im Gundremminger Gemeinderat um die Kanalisation.

Von Peter Wieser

In Gundremmingen steht in naher Zeit der Ausbau der Eichbrunnenstraße an. Damit stellte sich in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag die grundsätzliche Frage: Wie soll mit dem Abwasser umgegangen werden? Derzeit werden Schmutz- und Regenwasser sowie das Oberflächenwasser der Fahrbahn und der Gehwege in einem Mischwasserkanal abgeleitet. Im Zuge der Sanierung gäbe es zwei Möglichkeiten: den Bau eines gemeinsamen Schmutz- und Regenwasserkanals, wie schon im Bestand, oder ein Trennsystem.

