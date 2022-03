Kernkraftwerk: Ein weiteres Zwischenlager für Gundremmingen?

Plus Ein Bauantrag sorgte im Gemeinderat Gundremmingen für Diskussionen. Das Gremium macht klar: Es will keinen Neubau für schwach und mittelschwach radioaktive Abfälle.

Im Gundremminger Gemeinderat ging es um das Zwischenlager des Kernkraftwerks. Wird es möglicherweise sogar noch ein weiteres geben? Mit dieser Frage setzten sich die Rätinnen und Räte in der Sitzung auseinander. Für große Begeisterung sorgte der Bauantrag jedenfalls nicht: Neubau eines Transportbereitstellungs- und Logistikgebäudes – das Baugrundstück befindet sich auf dem Gelände des Kernkraftwerks – so lautete der Tagesordnungspunkt.