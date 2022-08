Unfall in Gundremmingen: Lastwagen kippt beim Rangieren um

Derzeit sind Rettungskräfte in Gundremmingen im Einsatz. Ein Fahrer eines Lastwagens wurde bei einem Unfall eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs.

Derzeit läuft in Gundremmingen die Rettung eines Lastwagenfahrers, dessen Fahrzeug laut Polizei beim Rangieren auf der Staatsstraße 2025 in Höhe Am Hirschbach umkippte. Auch ein Rettungshubschrauber wurde hinzugerufen.

